QuotazioniSezioni
Valute / GTI
Tornare a Azioni

GTI: Graphjet Technology - Class A

3.88 USD 0.02 (0.52%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GTI ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 3.92.

Segui le dinamiche di Graphjet Technology - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.70 3.92
Intervallo Annuale
0.06 5.32
Chiusura Precedente
3.86
Apertura
3.86
Bid
3.88
Ask
4.18
Minimo
3.70
Massimo
3.92
Volume
158
Variazione giornaliera
0.52%
Variazione Mensile
10.23%
Variazione Semestrale
3780.00%
Variazione Annuale
23.96%
20 settembre, sabato