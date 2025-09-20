Valute / GTI
GTI: Graphjet Technology - Class A
3.88 USD 0.02 (0.52%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTI ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 3.92.
Segui le dinamiche di Graphjet Technology - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.70 3.92
Intervallo Annuale
0.06 5.32
- Chiusura Precedente
- 3.86
- Apertura
- 3.86
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Minimo
- 3.70
- Massimo
- 3.92
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- 0.52%
- Variazione Mensile
- 10.23%
- Variazione Semestrale
- 3780.00%
- Variazione Annuale
- 23.96%
20 settembre, sabato