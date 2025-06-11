Währungen / GRNQ
GRNQ: Greenpro Capital Corp
1.33 USD 0.06 (4.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRNQ hat sich für heute um -4.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.26 bis zu einem Hoch von 1.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenpro Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.26 1.38
Jahresspanne
0.81 2.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.39
- Eröffnung
- 1.26
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Tief
- 1.26
- Hoch
- 1.38
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -4.32%
- Monatsänderung
- -6.99%
- 6-Monatsänderung
- 44.57%
- Jahresänderung
- 37.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K