GRNQ: Greenpro Capital Corp
1.31 USD 0.08 (5.76%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRNQ ha avuto una variazione del -5.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.38.
Segui le dinamiche di Greenpro Capital Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.26 1.38
Intervallo Annuale
0.81 2.50
- Chiusura Precedente
- 1.39
- Apertura
- 1.26
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Minimo
- 1.26
- Massimo
- 1.38
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- -5.76%
- Variazione Mensile
- -8.39%
- Variazione Semestrale
- 42.39%
- Variazione Annuale
- 35.05%
21 settembre, domenica