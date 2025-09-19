Währungen / GMHS
GMHS
1.43 USD 0.06 (4.38%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMHS hat sich für heute um 4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.42 1.46
Jahresspanne
0.96 3.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.37
- Eröffnung
- 1.45
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Tief
- 1.42
- Hoch
- 1.46
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- 4.38%
- Monatsänderung
- -16.86%
- 6-Monatsänderung
- -20.56%
- Jahresänderung
- -47.04%
