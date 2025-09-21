Valute / GMHS
GMHS
1.44 USD 0.07 (5.11%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GMHS ha avuto una variazione del 5.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.42 e ad un massimo di 1.46.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.42 1.46
Intervallo Annuale
0.96 3.49
- Chiusura Precedente
- 1.37
- Apertura
- 1.45
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Minimo
- 1.42
- Massimo
- 1.46
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- 5.11%
- Variazione Mensile
- -16.28%
- Variazione Semestrale
- -20.00%
- Variazione Annuale
- -46.67%
21 settembre, domenica