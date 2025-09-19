Währungen / GLTO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GLTO: Galecto Inc
2.91 USD 0.04 (1.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLTO hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Galecto Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.77 2.95
Jahresspanne
2.01 12.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.87
- Eröffnung
- 2.80
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 2.95
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 1.39%
- Monatsänderung
- -9.06%
- 6-Monatsänderung
- -5.21%
- Jahresänderung
- -75.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K