Valute / GLTO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GLTO: Galecto Inc
2.87 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLTO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 2.95.
Segui le dinamiche di Galecto Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.77 2.95
Intervallo Annuale
2.01 12.09
- Chiusura Precedente
- 2.87
- Apertura
- 2.80
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Minimo
- 2.77
- Massimo
- 2.95
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -10.31%
- Variazione Semestrale
- -6.51%
- Variazione Annuale
- -75.62%
21 settembre, domenica