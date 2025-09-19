Währungen / GFAI
GFAI: Guardforce AI Co , Limited
1.19 USD 0.02 (1.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GFAI hat sich für heute um 1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.14 bis zu einem Hoch von 1.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Guardforce AI Co , Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.14 1.22
Jahresspanne
0.76 3.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.15
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Tief
- 1.14
- Hoch
- 1.22
- Volumen
- 639
- Tagesänderung
- 1.71%
- Monatsänderung
- 8.18%
- 6-Monatsänderung
- 17.82%
- Jahresänderung
- -2.46%
