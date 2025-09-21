QuotazioniSezioni
Valute / GFAI
Tornare a Azioni

GFAI: Guardforce AI Co , Limited

1.20 USD 0.03 (2.56%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GFAI ha avuto una variazione del 2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.14 e ad un massimo di 1.22.

Segui le dinamiche di Guardforce AI Co , Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.14 1.22
Intervallo Annuale
0.76 3.88
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.15
Bid
1.20
Ask
1.50
Minimo
1.14
Massimo
1.22
Volume
749
Variazione giornaliera
2.56%
Variazione Mensile
9.09%
Variazione Semestrale
18.81%
Variazione Annuale
-1.64%
21 settembre, domenica