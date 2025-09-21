Valute / GFAI
GFAI: Guardforce AI Co , Limited
1.20 USD 0.03 (2.56%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GFAI ha avuto una variazione del 2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.14 e ad un massimo di 1.22.
Segui le dinamiche di Guardforce AI Co , Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.14 1.22
Intervallo Annuale
0.76 3.88
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.15
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Minimo
- 1.14
- Massimo
- 1.22
- Volume
- 749
- Variazione giornaliera
- 2.56%
- Variazione Mensile
- 9.09%
- Variazione Semestrale
- 18.81%
- Variazione Annuale
- -1.64%
21 settembre, domenica