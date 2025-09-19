Währungen / GCTS
GCTS
1.68 USD 0.03 (1.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCTS hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.67 bis zu einem Hoch von 1.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.67 1.75
Jahresspanne
0.90 3.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.71
- Eröffnung
- 1.75
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Tief
- 1.67
- Hoch
- 1.75
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- 28.24%
- 6-Monatsänderung
- -2.33%
- Jahresänderung
- -50.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K