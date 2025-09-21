QuotazioniSezioni
Valute / GCTS
Tornare a Azioni

GCTS

1.63 USD 0.08 (4.68%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GCTS ha avuto una variazione del -4.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.63 e ad un massimo di 1.75.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.63 1.75
Intervallo Annuale
0.90 3.40
Chiusura Precedente
1.71
Apertura
1.75
Bid
1.63
Ask
1.93
Minimo
1.63
Massimo
1.75
Volume
316
Variazione giornaliera
-4.68%
Variazione Mensile
24.43%
Variazione Semestrale
-5.23%
Variazione Annuale
-51.92%
21 settembre, domenica