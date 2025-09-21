Valute / GCTS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GCTS
1.63 USD 0.08 (4.68%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GCTS ha avuto una variazione del -4.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.63 e ad un massimo di 1.75.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.63 1.75
Intervallo Annuale
0.90 3.40
- Chiusura Precedente
- 1.71
- Apertura
- 1.75
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Minimo
- 1.63
- Massimo
- 1.75
- Volume
- 316
- Variazione giornaliera
- -4.68%
- Variazione Mensile
- 24.43%
- Variazione Semestrale
- -5.23%
- Variazione Annuale
- -51.92%
21 settembre, domenica