KurseKategorien
Währungen / GBR
Zurück zum Aktien

GBR: New Concept Energy Inc

1.08 USD 0.02 (1.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GBR hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die New Concept Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBR News

Tagesspanne
1.06 1.12
Jahresspanne
0.67 1.78
Vorheriger Schlusskurs
1.10
Eröffnung
1.12
Bid
1.08
Ask
1.38
Tief
1.06
Hoch
1.12
Volumen
58
Tagesänderung
-1.82%
Monatsänderung
10.20%
6-Monatsänderung
27.06%
Jahresänderung
-9.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K