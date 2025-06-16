Währungen / GBR
GBR: New Concept Energy Inc
1.08 USD 0.02 (1.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBR hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Concept Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.06 1.12
Jahresspanne
0.67 1.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.10
- Eröffnung
- 1.12
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Tief
- 1.06
- Hoch
- 1.12
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -1.82%
- Monatsänderung
- 10.20%
- 6-Monatsänderung
- 27.06%
- Jahresänderung
- -9.24%
