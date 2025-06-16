Valute / GBR
GBR: New Concept Energy Inc
1.05 USD 0.05 (4.55%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GBR ha avuto una variazione del -4.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.12.
Segui le dinamiche di New Concept Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.05 1.12
Intervallo Annuale
0.67 1.78
- Chiusura Precedente
- 1.10
- Apertura
- 1.12
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.12
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- -4.55%
- Variazione Mensile
- 7.14%
- Variazione Semestrale
- 23.53%
- Variazione Annuale
- -11.76%
21 settembre, domenica