GBR: New Concept Energy Inc

1.05 USD 0.05 (4.55%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBR ha avuto una variazione del -4.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.12.

Segui le dinamiche di New Concept Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.05 1.12
Intervallo Annuale
0.67 1.78
Chiusura Precedente
1.10
Apertura
1.12
Bid
1.05
Ask
1.35
Minimo
1.05
Massimo
1.12
Volume
83
Variazione giornaliera
-4.55%
Variazione Mensile
7.14%
Variazione Semestrale
23.53%
Variazione Annuale
-11.76%
21 settembre, domenica