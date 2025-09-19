Währungen / FLG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLG
12.41 USD 0.33 (2.73%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLG hat sich für heute um 2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.09 bis zu einem Hoch von 12.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.09 12.44
Jahresspanne
8.56 13.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.08
- Eröffnung
- 12.11
- Bid
- 12.41
- Ask
- 12.71
- Tief
- 12.09
- Hoch
- 12.44
- Volumen
- 5.844 K
- Tagesänderung
- 2.73%
- Monatsänderung
- -1.66%
- 6-Monatsänderung
- 8.10%
- Jahresänderung
- 18.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K