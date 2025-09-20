Valute / FLG
FLG
12.19 USD 0.22 (1.77%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLG ha avuto una variazione del -1.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.06 e ad un massimo di 12.39.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.06 12.39
Intervallo Annuale
8.56 13.35
- Chiusura Precedente
- 12.41
- Apertura
- 12.37
- Bid
- 12.19
- Ask
- 12.49
- Minimo
- 12.06
- Massimo
- 12.39
- Volume
- 7.184 K
- Variazione giornaliera
- -1.77%
- Variazione Mensile
- -3.41%
- Variazione Semestrale
- 6.18%
- Variazione Annuale
- 16.87%
20 settembre, sabato