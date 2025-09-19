KurseKategorien
Währungen / FCHL
Zurück zum Aktien

FCHL

6.90 USD 0.03 (0.44%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCHL hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.79 bis zu einem Hoch von 7.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Tagesspanne
6.79 7.64
Jahresspanne
3.90 7.64
Vorheriger Schlusskurs
6.87
Eröffnung
6.80
Bid
6.90
Ask
7.20
Tief
6.79
Hoch
7.64
Volumen
3.162 K
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
76.92%
6-Monatsänderung
76.92%
Jahresänderung
76.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K