Währungen / FCHL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCHL
6.90 USD 0.03 (0.44%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCHL hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.79 bis zu einem Hoch von 7.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Tagesspanne
6.79 7.64
Jahresspanne
3.90 7.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.87
- Eröffnung
- 6.80
- Bid
- 6.90
- Ask
- 7.20
- Tief
- 6.79
- Hoch
- 7.64
- Volumen
- 3.162 K
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 76.92%
- 6-Monatsänderung
- 76.92%
- Jahresänderung
- 76.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K