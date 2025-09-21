QuotazioniSezioni
Valute / FCHL
FCHL

7.20 USD 0.33 (4.80%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCHL ha avuto una variazione del 4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.32 e ad un massimo di 7.64.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Intervallo Giornaliero
6.32 7.64
Intervallo Annuale
3.90 7.64
Chiusura Precedente
6.87
Apertura
6.80
Bid
7.20
Ask
7.50
Minimo
6.32
Massimo
7.64
Volume
9.163 K
Variazione giornaliera
4.80%
Variazione Mensile
84.62%
Variazione Semestrale
84.62%
Variazione Annuale
84.62%
21 settembre, domenica