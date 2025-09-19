Währungen / EXOZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EXOZ
14.00 USD 0.23 (1.67%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXOZ hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.78 bis zu einem Hoch von 14.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.78 14.69
Jahresspanne
8.86 23.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.77
- Eröffnung
- 13.78
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Tief
- 13.78
- Hoch
- 14.69
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 1.67%
- Monatsänderung
- 51.19%
- 6-Monatsänderung
- 33.21%
- Jahresänderung
- -17.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K