Valute / EXOZ
EXOZ
14.47 USD 0.70 (5.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EXOZ ha avuto una variazione del 5.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.78 e ad un massimo di 14.69.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.78 14.69
Intervallo Annuale
8.86 23.99
- Chiusura Precedente
- 13.77
- Apertura
- 13.78
- Bid
- 14.47
- Ask
- 14.77
- Minimo
- 13.78
- Massimo
- 14.69
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 5.08%
- Variazione Mensile
- 56.26%
- Variazione Semestrale
- 37.68%
- Variazione Annuale
- -14.83%
21 settembre, domenica