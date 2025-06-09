Währungen / EUDA
EUDA: Euda Health Holdings Limited
1.13 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EUDA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.08 bis zu einem Hoch von 1.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Euda Health Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.08 1.20
Jahresspanne
1.03 6.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.13
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Tief
- 1.08
- Hoch
- 1.20
- Volumen
- 192
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -44.88%
- 6-Monatsänderung
- -70.18%
- Jahresänderung
- -70.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K