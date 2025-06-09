Valute / EUDA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EUDA: Euda Health Holdings Limited
1.14 USD 0.01 (0.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EUDA ha avuto una variazione del 0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.20.
Segui le dinamiche di Euda Health Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.08 1.20
Intervallo Annuale
1.03 6.30
- Chiusura Precedente
- 1.13
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Minimo
- 1.08
- Massimo
- 1.20
- Volume
- 202
- Variazione giornaliera
- 0.88%
- Variazione Mensile
- -44.39%
- Variazione Semestrale
- -69.92%
- Variazione Annuale
- -70.47%
21 settembre, domenica