Währungen / ETHW
ETHW
32.89 USD 0.51 (1.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETHW hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.70 bis zu einem Hoch von 33.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
32.70 33.26
Jahresspanne
10.42 34.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.38
- Eröffnung
- 32.86
- Bid
- 32.89
- Ask
- 33.19
- Tief
- 32.70
- Hoch
- 33.26
- Volumen
- 1.389 K
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- 6.68%
- 6-Monatsänderung
- 145.26%
- Jahresänderung
- 75.60%
