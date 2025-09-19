KurseKategorien
ETHW

32.89 USD 0.51 (1.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETHW hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.70 bis zu einem Hoch von 33.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.70 33.26
Jahresspanne
10.42 34.84
Vorheriger Schlusskurs
32.38
Eröffnung
32.86
Bid
32.89
Ask
33.19
Tief
32.70
Hoch
33.26
Volumen
1.389 K
Tagesänderung
1.58%
Monatsänderung
6.68%
6-Monatsänderung
145.26%
Jahresänderung
75.60%
