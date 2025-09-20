Valute / ETHW
ETHW
31.82 USD 1.07 (3.25%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETHW ha avuto una variazione del -3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.80 e ad un massimo di 32.57.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.80 32.57
Intervallo Annuale
10.42 34.84
- Chiusura Precedente
- 32.89
- Apertura
- 32.46
- Bid
- 31.82
- Ask
- 32.12
- Minimo
- 31.80
- Massimo
- 32.57
- Volume
- 1.237 K
- Variazione giornaliera
- -3.25%
- Variazione Mensile
- 3.21%
- Variazione Semestrale
- 137.29%
- Variazione Annuale
- 69.89%
20 settembre, sabato