Währungen / EPRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EPRX
6.02 USD 0.05 (0.82%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPRX hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.02 bis zu einem Hoch von 6.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.02 6.20
Jahresspanne
2.20 6.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.07
- Eröffnung
- 6.20
- Bid
- 6.02
- Ask
- 6.32
- Tief
- 6.02
- Hoch
- 6.20
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- 11.07%
- 6-Monatsänderung
- 94.19%
- Jahresänderung
- 128.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K