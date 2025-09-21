QuotazioniSezioni
Valute / EPRX
Tornare a Azioni

EPRX

5.96 USD 0.11 (1.81%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EPRX ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.82 e ad un massimo di 6.20.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
5.82 6.20
Intervallo Annuale
2.20 6.31
Chiusura Precedente
6.07
Apertura
6.20
Bid
5.96
Ask
6.26
Minimo
5.82
Massimo
6.20
Volume
95
Variazione giornaliera
-1.81%
Variazione Mensile
9.96%
Variazione Semestrale
92.26%
Variazione Annuale
125.76%
21 settembre, domenica