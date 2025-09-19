KurseKategorien
Währungen / EPOW
Zurück zum Aktien

EPOW: Sunrise New Energy Co Ltd - Class A

0.83 USD 0.01 (1.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPOW hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.82 bis zu einem Hoch von 0.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunrise New Energy Co Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.82 0.93
Jahresspanne
0.70 1.36
Vorheriger Schlusskurs
0.84
Eröffnung
0.93
Bid
0.83
Ask
1.13
Tief
0.82
Hoch
0.93
Volumen
161
Tagesänderung
-1.19%
Monatsänderung
-9.78%
6-Monatsänderung
-17.00%
Jahresänderung
-21.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K