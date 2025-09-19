Währungen / EPOW
EPOW: Sunrise New Energy Co Ltd - Class A
0.83 USD 0.01 (1.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPOW hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.82 bis zu einem Hoch von 0.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunrise New Energy Co Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.82 0.93
Jahresspanne
0.70 1.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.84
- Eröffnung
- 0.93
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Tief
- 0.82
- Hoch
- 0.93
- Volumen
- 161
- Tagesänderung
- -1.19%
- Monatsänderung
- -9.78%
- 6-Monatsänderung
- -17.00%
- Jahresänderung
- -21.70%
