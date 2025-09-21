Valute / EPOW
EPOW: Sunrise New Energy Co Ltd - Class A
0.86 USD 0.02 (2.38%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EPOW ha avuto una variazione del 2.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.93.
Segui le dinamiche di Sunrise New Energy Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.82 0.93
Intervallo Annuale
0.70 1.36
- Chiusura Precedente
- 0.84
- Apertura
- 0.93
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Minimo
- 0.82
- Massimo
- 0.93
- Volume
- 169
- Variazione giornaliera
- 2.38%
- Variazione Mensile
- -6.52%
- Variazione Semestrale
- -14.00%
- Variazione Annuale
- -18.87%
21 settembre, domenica