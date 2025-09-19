Währungen / EMPD
EMPD
7.61 USD 0.12 (1.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMPD hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.50 bis zu einem Hoch von 7.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.50 7.75
Jahresspanne
6.50 11.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.73
- Eröffnung
- 7.50
- Bid
- 7.61
- Ask
- 7.91
- Tief
- 7.50
- Hoch
- 7.75
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- 6.58%
- 6-Monatsänderung
- -27.52%
- Jahresänderung
- -27.52%
