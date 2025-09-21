Valute / EMPD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMPD
7.62 USD 0.11 (1.42%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EMPD ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.43 e ad un massimo di 7.75.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.43 7.75
Intervallo Annuale
6.50 11.37
- Chiusura Precedente
- 7.73
- Apertura
- 7.50
- Bid
- 7.62
- Ask
- 7.92
- Minimo
- 7.43
- Massimo
- 7.75
- Volume
- 1.429 K
- Variazione giornaliera
- -1.42%
- Variazione Mensile
- 6.72%
- Variazione Semestrale
- -27.43%
- Variazione Annuale
- -27.43%
21 settembre, domenica