7.62 USD 0.11 (1.42%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMPD ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.43 e ad un massimo di 7.75.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.43 7.75
Intervallo Annuale
6.50 11.37
Chiusura Precedente
7.73
Apertura
7.50
Bid
7.62
Ask
7.92
Minimo
7.43
Massimo
7.75
Volume
1.429 K
Variazione giornaliera
-1.42%
Variazione Mensile
6.72%
Variazione Semestrale
-27.43%
Variazione Annuale
-27.43%
21 settembre, domenica