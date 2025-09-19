KurseKategorien
DYNX

11.16 USD 0.39 (3.62%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DYNX hat sich für heute um 3.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.89 bis zu einem Hoch von 11.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.89 11.28
Jahresspanne
9.78 15.20
Vorheriger Schlusskurs
10.77
Eröffnung
10.89
Bid
11.16
Ask
11.46
Tief
10.89
Hoch
11.28
Volumen
1.582 K
Tagesänderung
3.62%
Monatsänderung
4.49%
6-Monatsänderung
12.96%
Jahresänderung
13.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K