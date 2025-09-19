Währungen / DYNX
DYNX
11.16 USD 0.39 (3.62%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DYNX hat sich für heute um 3.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.89 bis zu einem Hoch von 11.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.89 11.28
Jahresspanne
9.78 15.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.77
- Eröffnung
- 10.89
- Bid
- 11.16
- Ask
- 11.46
- Tief
- 10.89
- Hoch
- 11.28
- Volumen
- 1.582 K
- Tagesänderung
- 3.62%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 12.96%
- Jahresänderung
- 13.88%
