11.16 USD 0.39 (3.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DYNX ha avuto una variazione del 3.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.89 e ad un massimo di 11.28.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.89 11.28
Intervallo Annuale
9.78 15.20
Chiusura Precedente
10.77
Apertura
10.89
Bid
11.16
Ask
11.46
Minimo
10.89
Massimo
11.28
Volume
1.582 K
Variazione giornaliera
3.62%
Variazione Mensile
4.49%
Variazione Semestrale
12.96%
Variazione Annuale
13.88%
21 settembre, domenica