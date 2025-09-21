Valute / DYNX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DYNX
11.16 USD 0.39 (3.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DYNX ha avuto una variazione del 3.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.89 e ad un massimo di 11.28.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.89 11.28
Intervallo Annuale
9.78 15.20
- Chiusura Precedente
- 10.77
- Apertura
- 10.89
- Bid
- 11.16
- Ask
- 11.46
- Minimo
- 10.89
- Massimo
- 11.28
- Volume
- 1.582 K
- Variazione giornaliera
- 3.62%
- Variazione Mensile
- 4.49%
- Variazione Semestrale
- 12.96%
- Variazione Annuale
- 13.88%
21 settembre, domenica