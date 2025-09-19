Währungen / DXST
DXST
1.38 USD 0.09 (6.12%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXST hat sich für heute um -6.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.30 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.30 1.46
Jahresspanne
0.85 5.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.47
- Eröffnung
- 1.46
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Tief
- 1.30
- Hoch
- 1.46
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -6.12%
- Monatsänderung
- 15.97%
- 6-Monatsänderung
- 18.97%
- Jahresänderung
- -64.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K