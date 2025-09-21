QuotazioniSezioni
DXST

1.30 USD 0.17 (11.56%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DXST ha avuto una variazione del -11.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.30 e ad un massimo di 1.46.

Intervallo Giornaliero
1.30 1.46
Intervallo Annuale
0.85 5.74
Chiusura Precedente
1.47
Apertura
1.46
Bid
1.30
Ask
1.60
Minimo
1.30
Massimo
1.46
Volume
71
Variazione giornaliera
-11.56%
Variazione Mensile
9.24%
Variazione Semestrale
12.07%
Variazione Annuale
-66.67%
21 settembre, domenica