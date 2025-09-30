- Übersicht
DMAAU: Drugs Made In America Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von DMAAU hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.6000 bis zu einem Hoch von 10.6000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Drugs Made In America Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DMAAU heute?
Die Aktie von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAU) notiert heute bei 10.6000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.95% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.5000 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DMAAU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DMAAU Dividenden?
Drugs Made In America Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.6000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DMAAU zu verfolgen.
Wie kaufe ich DMAAU-Aktien?
Sie können Aktien von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAU) zum aktuellen Kurs von 10.6000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.6000 oder 10.6030 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DMAAU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DMAAU-Aktien?
Bei einer Investition in Drugs Made In America Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 10.0000 - 10.6043 und der aktuelle Kurs 10.6000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.12% und 3.92%, bevor sie Orders zu 10.6000 oder 10.6030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DMAAU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAU) im vergangenen Jahr lag bei 10.6043. Innerhalb von 10.0000 - 10.6043 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.5000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Drugs Made In America Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAU) im Laufe des Jahres betrug 10.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.6000 und der Spanne 10.0000 - 10.6043 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DMAAU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DMAAU statt?
Drugs Made In America Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.5000 und 5.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.5000
- Eröffnung
- 10.6000
- Bid
- 10.6000
- Ask
- 10.6030
- Tief
- 10.6000
- Hoch
- 10.6000
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- 2.12%
- 6-Monatsänderung
- 3.92%
- Jahresänderung
- 5.89%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4