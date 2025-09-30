- Aperçu
DMAAU: Drugs Made In America Acquisition Corp.
Le taux de change de DMAAU a changé de 0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.6000 et à un maximum de 10.6000.
Suivez la dynamique Drugs Made In America Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DMAAU aujourd'hui ?
L'action Drugs Made In America Acquisition Corp. est cotée à 10.6000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.95%, a clôturé hier à 10.5000 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DMAAU présente ces mises à jour.
L'action Drugs Made In America Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Drugs Made In America Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.6000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DMAAU.
Comment acheter des actions DMAAU ?
Vous pouvez acheter des actions Drugs Made In America Acquisition Corp. au cours actuel de 10.6000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.6000 ou de 10.6030, le 3 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DMAAU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DMAAU ?
Investir dans Drugs Made In America Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0000 - 10.6043 et le prix actuel 10.6000. Beaucoup comparent 2.12% et 3.92% avant de passer des ordres à 10.6000 ou 10.6030. Consultez le graphique du cours de DMAAU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Drugs Made In America Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Drugs Made In America Acquisition Corp. l'année dernière était 10.6043. Au cours de 10.0000 - 10.6043, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.5000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Drugs Made In America Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Drugs Made In America Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAU) sur l'année a été 10.0000. Sa comparaison avec 10.6000 et 10.0000 - 10.6043 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DMAAU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DMAAU a-t-elle été divisée ?
Drugs Made In America Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.5000 et 5.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.5000
- Ouverture
- 10.6000
- Bid
- 10.6000
- Ask
- 10.6030
- Plus Bas
- 10.6000
- Plus Haut
- 10.6000
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.95%
- Changement Mensuel
- 2.12%
- Changement à 6 Mois
- 3.92%
- Changement Annuel
- 5.89%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4