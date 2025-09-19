Währungen / DLXY
DLXY
5.60 USD 0.12 (2.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DLXY hat sich für heute um -2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.50 bis zu einem Hoch von 5.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.50 5.88
Jahresspanne
3.90 7.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.72
- Eröffnung
- 5.73
- Bid
- 5.60
- Ask
- 5.90
- Tief
- 5.50
- Hoch
- 5.88
- Volumen
- 211
- Tagesänderung
- -2.10%
- Monatsänderung
- 7.90%
- 6-Monatsänderung
- 40.00%
- Jahresänderung
- 40.00%
