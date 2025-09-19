KurseKategorien
Währungen / DLXY
Zurück zum Aktien

DLXY

5.60 USD 0.12 (2.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLXY hat sich für heute um -2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.50 bis zu einem Hoch von 5.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.50 5.88
Jahresspanne
3.90 7.16
Vorheriger Schlusskurs
5.72
Eröffnung
5.73
Bid
5.60
Ask
5.90
Tief
5.50
Hoch
5.88
Volumen
211
Tagesänderung
-2.10%
Monatsänderung
7.90%
6-Monatsänderung
40.00%
Jahresänderung
40.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K