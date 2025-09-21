QuotazioniSezioni
DLXY

5.85 USD 0.13 (2.27%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLXY ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.50 e ad un massimo di 5.88.

Intervallo Giornaliero
5.50 5.88
Intervallo Annuale
3.90 7.16
Chiusura Precedente
5.72
Apertura
5.73
Bid
5.85
Ask
6.15
Minimo
5.50
Massimo
5.88
Volume
444
Variazione giornaliera
2.27%
Variazione Mensile
12.72%
Variazione Semestrale
46.25%
Variazione Annuale
46.25%
21 settembre, domenica