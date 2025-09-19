Währungen / DFSC
DFSC
3.81 USD 0.36 (10.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DFSC hat sich für heute um 10.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.43 bis zu einem Hoch von 4.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.43 4.02
Jahresspanne
2.81 13.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.45
- Eröffnung
- 3.43
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Tief
- 3.43
- Hoch
- 4.02
- Volumen
- 552
- Tagesänderung
- 10.43%
- Monatsänderung
- 12.72%
- 6-Monatsänderung
- -70.12%
- Jahresänderung
- -70.12%
