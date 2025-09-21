Valute / DFSC
DFSC
3.94 USD 0.49 (14.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DFSC ha avuto una variazione del 14.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.43 e ad un massimo di 4.02.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.43 4.02
Intervallo Annuale
2.81 13.75
- Chiusura Precedente
- 3.45
- Apertura
- 3.43
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Minimo
- 3.43
- Massimo
- 4.02
- Volume
- 705
- Variazione giornaliera
- 14.20%
- Variazione Mensile
- 16.57%
- Variazione Semestrale
- -69.10%
- Variazione Annuale
- -69.10%
21 settembre, domenica