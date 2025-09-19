Währungen / DEVS
DEVS
2.67 USD 0.08 (2.91%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DEVS hat sich für heute um -2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.67 bis zu einem Hoch von 2.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.67 2.74
Jahresspanne
0.17 4.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.75
- Eröffnung
- 2.74
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Tief
- 2.67
- Hoch
- 2.74
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -2.91%
- Monatsänderung
- 20.81%
- 6-Monatsänderung
- 1171.43%
- Jahresänderung
- 6.80%
