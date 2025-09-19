KurseKategorien
Währungen / DEVS
Zurück zum Aktien

DEVS

2.67 USD 0.08 (2.91%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DEVS hat sich für heute um -2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.67 bis zu einem Hoch von 2.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.67 2.74
Jahresspanne
0.17 4.16
Vorheriger Schlusskurs
2.75
Eröffnung
2.74
Bid
2.67
Ask
2.97
Tief
2.67
Hoch
2.74
Volumen
32
Tagesänderung
-2.91%
Monatsänderung
20.81%
6-Monatsänderung
1171.43%
Jahresänderung
6.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K