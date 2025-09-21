QuotazioniSezioni
2.63 USD 0.12 (4.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEVS ha avuto una variazione del -4.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.62 e ad un massimo di 2.74.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.62 2.74
Intervallo Annuale
0.17 4.16
Chiusura Precedente
2.75
Apertura
2.74
Bid
2.63
Ask
2.93
Minimo
2.62
Massimo
2.74
Volume
53
Variazione giornaliera
-4.36%
Variazione Mensile
19.00%
Variazione Semestrale
1152.38%
Variazione Annuale
5.20%
21 settembre, domenica