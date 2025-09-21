Valute / DEVS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DEVS
2.63 USD 0.12 (4.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DEVS ha avuto una variazione del -4.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.62 e ad un massimo di 2.74.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.62 2.74
Intervallo Annuale
0.17 4.16
- Chiusura Precedente
- 2.75
- Apertura
- 2.74
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Minimo
- 2.62
- Massimo
- 2.74
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- -4.36%
- Variazione Mensile
- 19.00%
- Variazione Semestrale
- 1152.38%
- Variazione Annuale
- 5.20%
21 settembre, domenica