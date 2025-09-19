Währungen / DAIC
DAIC
3.67 USD 0.38 (11.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAIC hat sich für heute um 11.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.17 bis zu einem Hoch von 3.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.17 3.74
Jahresspanne
3.01 74.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.29
- Eröffnung
- 3.25
- Bid
- 3.67
- Ask
- 3.97
- Tief
- 3.17
- Hoch
- 3.74
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- 11.55%
- Monatsänderung
- -14.25%
- 6-Monatsänderung
- -87.17%
- Jahresänderung
- -87.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K