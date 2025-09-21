Valute / DAIC
DAIC
3.56 USD 0.27 (8.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAIC ha avuto una variazione del 8.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.95.
Intervallo Giornaliero
3.17 3.95
Intervallo Annuale
3.01 74.40
- Chiusura Precedente
- 3.29
- Apertura
- 3.25
- Bid
- 3.56
- Ask
- 3.86
- Minimo
- 3.17
- Massimo
- 3.95
- Volume
- 508
- Variazione giornaliera
- 8.21%
- Variazione Mensile
- -16.82%
- Variazione Semestrale
- -87.56%
- Variazione Annuale
- -87.56%
21 settembre, domenica