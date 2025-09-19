KurseKategorien
Währungen / CV
Zurück zum Aktien

CV

4.68 USD 0.04 (0.86%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CV hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.56 bis zu einem Hoch von 4.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
4.56 4.75
Jahresspanne
3.45 5.72
Vorheriger Schlusskurs
4.64
Eröffnung
4.70
Bid
4.68
Ask
4.98
Tief
4.56
Hoch
4.75
Volumen
45
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
28.57%
6-Monatsänderung
-6.40%
Jahresänderung
-6.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K