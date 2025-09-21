Valute / CV
4.74 USD 0.10 (2.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CV ha avuto una variazione del 2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.56 e ad un massimo di 5.10.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.56 5.10
Intervallo Annuale
3.45 5.72
- Chiusura Precedente
- 4.64
- Apertura
- 4.70
- Bid
- 4.74
- Ask
- 5.04
- Minimo
- 4.56
- Massimo
- 5.10
- Volume
- 374
- Variazione giornaliera
- 2.16%
- Variazione Mensile
- 30.22%
- Variazione Semestrale
- -5.20%
- Variazione Annuale
- -5.20%
21 settembre, domenica