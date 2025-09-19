Währungen / CURB
CURB
22.71 USD 0.27 (1.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CURB hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.48 bis zu einem Hoch von 22.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.48 22.83
Jahresspanne
20.16 25.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.44
- Eröffnung
- 22.49
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Tief
- 22.48
- Hoch
- 22.83
- Volumen
- 673
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- 2.02%
- 6-Monatsänderung
- -6.66%
- Jahresänderung
- 3.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K