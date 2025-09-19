KurseKategorien
Währungen / CURB
CURB

22.71 USD 0.27 (1.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CURB hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.48 bis zu einem Hoch von 22.83 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
22.48 22.83
Jahresspanne
20.16 25.68
Vorheriger Schlusskurs
22.44
Eröffnung
22.49
Bid
22.71
Ask
23.01
Tief
22.48
Hoch
22.83
Volumen
673
Tagesänderung
1.20%
Monatsänderung
2.02%
6-Monatsänderung
-6.66%
Jahresänderung
3.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K