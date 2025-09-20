Valute / CURB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CURB
22.46 USD 0.25 (1.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CURB ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.35 e ad un massimo di 22.73.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
22.35 22.73
Intervallo Annuale
20.16 25.68
- Chiusura Precedente
- 22.71
- Apertura
- 22.70
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Minimo
- 22.35
- Massimo
- 22.73
- Volume
- 1.014 K
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 0.90%
- Variazione Semestrale
- -7.69%
- Variazione Annuale
- 2.79%
20 settembre, sabato