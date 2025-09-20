QuotazioniSezioni
CURB

22.46 USD 0.25 (1.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CURB ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.35 e ad un massimo di 22.73.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.35 22.73
Intervallo Annuale
20.16 25.68
Chiusura Precedente
22.71
Apertura
22.70
Bid
22.46
Ask
22.76
Minimo
22.35
Massimo
22.73
Volume
1.014 K
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
0.90%
Variazione Semestrale
-7.69%
Variazione Annuale
2.79%
20 settembre, sabato