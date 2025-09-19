KurseKategorien
CTDD: Qwest Corporation 6.75% Notes due 2057

20.53 USD 0.23 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTDD hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.37 bis zu einem Hoch von 20.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Qwest Corporation 6.75% Notes due 2057-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.37 20.61
Jahresspanne
15.00 21.40
Vorheriger Schlusskurs
20.76
Eröffnung
20.59
Bid
20.53
Ask
20.83
Tief
20.37
Hoch
20.61
Volumen
30
Tagesänderung
-1.11%
Monatsänderung
3.01%
6-Monatsänderung
22.06%
Jahresänderung
24.65%
