QuotazioniSezioni
Valute / CTDD
Tornare a Azioni

CTDD: Qwest Corporation 6.75% Notes due 2057

20.63 USD 0.13 (0.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTDD ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.37 e ad un massimo di 20.63.

Segui le dinamiche di Qwest Corporation 6.75% Notes due 2057. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.37 20.63
Intervallo Annuale
15.00 21.40
Chiusura Precedente
20.76
Apertura
20.59
Bid
20.63
Ask
20.93
Minimo
20.37
Massimo
20.63
Volume
32
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
3.51%
Variazione Semestrale
22.65%
Variazione Annuale
25.26%
21 settembre, domenica