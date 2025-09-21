Valute / CTDD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CTDD: Qwest Corporation 6.75% Notes due 2057
20.63 USD 0.13 (0.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTDD ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.37 e ad un massimo di 20.63.
Segui le dinamiche di Qwest Corporation 6.75% Notes due 2057. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.37 20.63
Intervallo Annuale
15.00 21.40
- Chiusura Precedente
- 20.76
- Apertura
- 20.59
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Minimo
- 20.37
- Massimo
- 20.63
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- 3.51%
- Variazione Semestrale
- 22.65%
- Variazione Annuale
- 25.26%
21 settembre, domenica