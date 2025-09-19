Währungen / CSCI
CSCI
2.72 USD 0.36 (11.69%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSCI hat sich für heute um -11.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.50 bis zu einem Hoch von 2.98 gehandelt.
Tagesspanne
2.50 2.98
Jahresspanne
2.20 4.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.08
- Eröffnung
- 2.96
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Tief
- 2.50
- Hoch
- 2.98
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- -11.69%
- Monatsänderung
- -10.53%
- 6-Monatsänderung
- -4.23%
- Jahresänderung
- -26.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K